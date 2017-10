В Лондоні автомобіль врізався в натовп

Багато людей поранені, - повідомила лондонська поліція в Twitter.

За даними британських ЗМІ, постраждалі отримали легкі травми. Одна людина затримана.

Footage shows a man being held down on the floor by police in the aftermath of the incident near to London's Natural History Museum pic.twitter.com/nNtddplslp