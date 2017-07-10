CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Лондоні автомобіль в'їхав на тротуар і збив перехожих. Це сталося в суботу, 7 жовтня, о 16:21 мск., В центрі міста недалеко від Музею природознавства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Лондоні автомобіль врізався в натовп
Затримана одна особа, інші подробиці наразі з'ясовуються
Фото: reuters
Багато людей поранені, - повідомила лондонська поліція в Twitter.
За даними британських ЗМІ, постраждалі отримали легкі травми. Одна людина затримана.
Footage shows a man being held down on the floor by police in the aftermath of the incident near to London's Natural History Museum pic.twitter.com/nNtddplslp— Sky News (@SkyNews) 7 октября 2017 г.
У 2017 році у Великобританії сталося вже п'ять терактів. В результаті різних нападів загинуло 35 осіб.
Нагадаємо, що 15 вересня в метро Лондона на станції Парсонс Грін спрацював саморобний вибуховий пристрій. Поліція назвала інцидент в метро терактом. Згідно з оновленими даними, число постраждалих в результаті теракту збільшилася до 29 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 10 2017 17:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа