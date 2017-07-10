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В Лондоні автомобіль врізався в натовп

Затримана одна особа, інші подробиці наразі з'ясовуються
У Лондоні автомобіль в'їхав на тротуар і збив перехожих. Це сталося в суботу, 7 жовтня, о 16:21 мск., В центрі міста недалеко від Музею природознавства.
В Лондоні автомобіль врізався в натовп Фото: reuters

Багато людей поранені, - повідомила лондонська поліція в Twitter.

За даними британських ЗМІ, постраждалі отримали легкі травми. Одна людина затримана.

 

У 2017 році у Великобританії сталося вже п'ять терактів. В результаті різних нападів загинуло 35 осіб.

Нагадаємо, що 15 вересня в метро Лондона на станції Парсонс Грін спрацював саморобний вибуховий пристрій. Поліція назвала інцидент в метро терактом. Згідно з оновленими даними, число постраждалих в результаті теракту збільшилася до 29 осіб.

 

 

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07 10 2017 17:46
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