В Лондоні автомобіль врізався в натовп Затримана одна особа, інші подробиці наразі з'ясовуються

У Лондоні автомобіль в'їхав на тротуар і збив перехожих. Це сталося в суботу, 7 жовтня, о 16:21 мск., В центрі міста недалеко від Музею природознавства.

Фото: reuters

Багато людей поранені, - повідомила лондонська поліція в Twitter. За даними британських ЗМІ, постраждалі отримали легкі травми. Одна людина затримана. Footage shows a man being held down on the floor by police in the aftermath of the incident near to London's Natural History Museum pic.twitter.com/nNtddplslp — Sky News (@SkyNews) 7 октября 2017 г. У 2017 році у Великобританії сталося вже п'ять терактів. В результаті різних нападів загинуло 35 осіб. Нагадаємо, що 15 вересня в метро Лондона на станції Парсонс Грін спрацював саморобний вибуховий пристрій. Поліція назвала інцидент в метро терактом. Згідно з оновленими даними, число постраждалих в результаті теракту збільшилася до 29 осіб.

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