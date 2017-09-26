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В лондонському метро прогримів вибух

За попередніми даними, у одного з пасажирів в сумці вибухнув акумулятор мобільного пристрою
У метрополітені Лондона прогримів вибух.
В лондонському метро прогримів вибух Фото: twitter.com/AdityaRajKaul

Вибух стався у вагоні на станції "Тауер Хілл". За попередніми даними, у одного з пасажирів в сумці вибухнув акумулятор мобільного пристрою, що призвело до загоряння. про це повідомляє Sputnik International.

Інформації про те, що в результаті інциденту хтось постраждав, немає.

Поліцейські зазначають, що інцидент не викликає будь-яких підозр, проте на станції все ж була проведена евакуація.

Нагадаємо, що 15 вересня в метро Лондона на станції Парсонс Грін спрацював саморобний вибуховий пристрій. Поліція назвала інцидент в метро терактом. Згідно з оновленими даними, число постраждалих в результаті теракту збільшилася до 29 осіб.

Першим поліція затримала 18-річного підозрюваного у приморському місті Дувр. Там він, імовірно, хотів придбати квиток до французького Кале.

 

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26 09 2017 15:43
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