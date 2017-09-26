В лондонському метро прогримів вибух
Вибух стався у вагоні на станції "Тауер Хілл". За попередніми даними, у одного з пасажирів в сумці вибухнув акумулятор мобільного пристрою, що призвело до загоряння. про це повідомляє Sputnik International.
Інформації про те, що в результаті інциденту хтось постраждав, немає.
Поліцейські зазначають, що інцидент не викликає будь-яких підозр, проте на станції все ж була проведена евакуація.
Нагадаємо, що 15 вересня в метро Лондона на станції Парсонс Грін спрацював саморобний вибуховий пристрій. Поліція назвала інцидент в метро терактом. Згідно з оновленими даними, число постраждалих в результаті теракту збільшилася до 29 осіб.
Першим поліція затримала 18-річного підозрюваного у приморському місті Дувр. Там він, імовірно, хотів придбати квиток до французького Кале.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа