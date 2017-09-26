В лондонському метро прогримів вибух

За попередніми даними, у одного з пасажирів в сумці вибухнув акумулятор мобільного пристрою

У метрополітені Лондона прогримів вибух.

Вибух стався у вагоні на станції "Тауер Хілл". За попередніми даними, у одного з пасажирів в сумці вибухнув акумулятор мобільного пристрою, що призвело до загоряння. про це повідомляє Sputnik International.

Інформації про те, що в результаті інциденту хтось постраждав, немає.

Поліцейські зазначають, що інцидент не викликає будь-яких підозр, проте на станції все ж була проведена евакуація.

Нагадаємо, що 15 вересня в метро Лондона на станції Парсонс Грін спрацював саморобний вибуховий пристрій. Поліція назвала інцидент в метро терактом. Згідно з оновленими даними, число постраждалих в результаті теракту збільшилася до 29 осіб.