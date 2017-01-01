CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ новорічну ніч в Лос-Анжелесі невідомий змінив голлівудський знак на напис Hollyweed.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Лос-Анжелесі невідомий змінив напис Hollywood на Hollyweed
Поліція відкрила провадження за фактом незаконного проникнення
Фото: twitter.com/tweetsauce
Близько опівночі, камери безпеки зафіксували жартівника.
Чоловік забрався назад через паркан і зник, повідомляє LA Times.
Зазначимо, що слово weed є сленговою назвою марихуани.
Раніше виборці з Каліфорнії у підтримали поправку 64 про узаконення в країні використання марихуани в рекреаційних цілях.
Подібна витівка була проведена 1 січня 1976, після того, як закон про марихуану набрав чинності у Каліфорнії, повідомляє LA Times.
Нагадаємо, що жителі американського штату Каліфорнія проголосували за легалізацію вживання марихуани.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 01 2017 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: