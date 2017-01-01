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В Лос-Анжелесі невідомий змінив напис Hollywood на Hollyweed

Поліція відкрила провадження за фактом незаконного проникнення
У новорічну ніч в Лос-Анжелесі невідомий змінив голлівудський знак на напис Hollyweed.
В Лос-Анжелесі невідомий змінив напис Hollywood на Hollyweed Фото: twitter.com/tweetsauce

Близько опівночі, камери безпеки зафіксували жартівника. 

Чоловік забрався назад через паркан і зник, повідомляє LA Times.

Зазначимо, що слово weed є сленговою назвою марихуани.

Раніше виборці з Каліфорнії у підтримали поправку 64 про узаконення в країні використання марихуани в рекреаційних цілях. 

Подібна витівка була проведена 1 січня 1976, після того, як закон про марихуану набрав чинності у Каліфорнії, повідомляє LA Times.

Нагадаємо, що жителі американського штату Каліфорнія проголосували за легалізацію вживання марихуани.

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01 01 2017 21:40
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