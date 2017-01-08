В Луганську підірвали пам'ятник сепаратистам

У центрі Луганська в результаті підриву невідомими пошкоджено пам'ятник "захисникам республіки" "Вони відстояли Батьківщину".

Так зване керівництво "ЛНР" вибух назвали терактом, повідомляє Лента.ru з посиланням на "ЛуганскІнформЦентр".

За даними "народної міліції" самопроголошеної "ЛНР", вибух стався в ніч на 1 серпня в парку Дружби народів. Вибуховий пристрій був закріплений на фігурі, що символізує ополченця. Вона отримала серйозні пошкодження. Постраждалих серед цивільного населення і військовослужбовців немає.

Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області (ОРЛО) видали "навчальний посібник", який в якості назви жителів Донбасу вводить термін "донбасит".