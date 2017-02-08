В Луцьку через спеку померла жінка

На зупинці громадського транспорту від спеки померла людина.

У Луцьку на зупинці на проспекті Соборності раптово стало погано жінці похилого віку, яка була в тролейбусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу патрульної поліції Луцька.

У поліції уточнили, що очевидці повідомили про смерть пасажирки від спеки приблизно о 19:00.

Пасажири розповіли, що в тролейбусі №15 жінка у віці 60 років раптово впала на підлогу. Врятувати її не вдалося.

Нагадаємо, сьогодні голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що у зв'язку зі спекотною погодою він вирішив змінити робочий графік для службовців області, скоротивши робочий час на годину.