CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа зупинці громадського транспорту від спеки померла людина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Луцьку через спеку померла жінка
Жінці похилого віку раптово стало погано
Фото: EPA/UPG
У Луцьку на зупинці на проспекті Соборності раптово стало погано жінці похилого віку, яка була в тролейбусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу патрульної поліції Луцька.
У поліції уточнили, що очевидці повідомили про смерть пасажирки від спеки приблизно о 19:00.
Пасажири розповіли, що в тролейбусі №15 жінка у віці 60 років раптово впала на підлогу. Врятувати її не вдалося.
Нагадаємо, сьогодні голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що у зв'язку зі спекотною погодою він вирішив змінити робочий графік для службовців області, скоротивши робочий час на годину.
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02 08 2017 23:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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