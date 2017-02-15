В Луцьку фотографії тих, хто викидає біля доріг сміття публікують в соцмережах і ЗМІ
Таким чином, в обласному центрі стимулюють домогосподарства купувати та встановлювати спеціальні контейнери для відходів, інформує видання "Волинські Новини".
Раніше вулицями приватного сектору щодня, у певний час, курсувала "планова" машина "Луцькспецкомунтрансу" і підбирала виставлене обабіч доріг сміття. Зараз місто вирішило відмовитися від такої практики, оскільки бездомні собаки розносять по Луцьку непотріб, який виносять не в один і той самий час.
Наразі лучан, які продовжують виставляти на ніч відходи біля дороги, активно штрафують, а обличчя порушників публікують в соцмережах та ЗМІ.
Як зазначив перший заступник міського голови Тарас Яковлев, така практика має гарні результати.
"За три місяці лучани вже придбали 600 контейнерів для своїх господарств, - наголосив посадовець. - На вулицях Ковельській, Чернишевського, Володимирській, Дубнівській вже немає проблем зі сміттєвими мішками понад дорогою, залишилося домовитися з мешканцями Львівської та прилеглими до неї вулиць", - розповів він.
Нагадаємо, Верховна Рада збільшила уп'ятеро штрафи за сміття і необережне поводження з вогнем у лісі. Це передбачено законом, який депутати ухвалили у вівторок 7 лютого.
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