В Литві з потяга зняли чотирьох російських військових в цивільному
Про це повідомив представник Служби охорони держкордону Литви Гедрюс Мішутіс, повідомляє портал Delfi.
Близько 21.00 прикордонники перевіряли в Кібартай транзитний потяг Калінінград-Москва, який в'їжджав в Литву з Калінінградської області. Разом з прикордонниками поїзд перевіряв і військовий Центру контролю над пересуванням литовської армії.
"Під час перевірки документів з'ясувалося, що в одному купе знаходяться четверо російських військових в цивільному одязі", - повідомив Мішутіс.
З документів стало зрозуміло, що це російські військові, хоча вони самі це не вказали. Коли транзитом через Литву прямує група військових з чотирьох і більше осіб, вони вважаються військовим загоном, тому для них потрібен дозвіл на проїзд через Литву. Такого дозволу у російських військових не було.
"Вони були зняті з поїзда, прикордонники написали відмову в дозволі перетнути держкордон", - повідомив Мішутіс.
До півночі російських військових повернули на іншому поїзді в Калінінградську область. Російські військові команди в Литві частіше затримували десять років тому. Затримань таких команд не було ні в цьому, ні в минулому роках.
Нагадаємо, 12 травня Литовська державна компанія Lietuvos Gelezinkeliai (Литовська залізниця) відмовилася від перевезень пасажирів до Москви.
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