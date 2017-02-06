В Литві з потяга зняли чотирьох російських військових в цивільному

Коли транзитом через Литву прямує група військових з чотирьох і більше осіб, вони вважаються військовим загоном, тому для них потрібен дозвіл на проїзд через країну

На литовському контрольному прикордонному пункті в Кібартай в четвер увечері був затриманий російський військовий загін.

Про це повідомив представник Служби охорони держкордону Литви Гедрюс Мішутіс, повідомляє портал Delfi.

Близько 21.00 прикордонники перевіряли в Кібартай транзитний потяг Калінінград-Москва, який в'їжджав в Литву з Калінінградської області. Разом з прикордонниками поїзд перевіряв і військовий Центру контролю над пересуванням литовської армії.

"Під час перевірки документів з'ясувалося, що в одному купе знаходяться четверо російських військових в цивільному одязі", - повідомив Мішутіс.

З документів стало зрозуміло, що це російські військові, хоча вони самі це не вказали. Коли транзитом через Литву прямує група військових з чотирьох і більше осіб, вони вважаються військовим загоном, тому для них потрібен дозвіл на проїзд через Литву. Такого дозволу у російських військових не було.

"Вони були зняті з поїзда, прикордонники написали відмову в дозволі перетнути держкордон", - повідомив Мішутіс.

До півночі російських військових повернули на іншому поїзді в Калінінградську область. Російські військові команди в Литві частіше затримували десять років тому. Затримань таких команд не було ні в цьому, ні в минулому роках.

Нагадаємо, 12 травня Литовська державна компанія Lietuvos Gelezinkeliai (Литовська залізниця) відмовилася від перевезень пасажирів до Москви.