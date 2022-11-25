ПОЛІТИКА НОВИНИГендиректор Ан=гентства Рафаель Ґроссі підкреслив, шо ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною та складноюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В МАГАТЕ закликали рф припинити дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України
Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені.
Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі.
"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною", - написав він у Twitter.
Очільник міжнародного агентства наголосив, що це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.
"Це було неможливо уявити до цієї трагічної війни. І це надзвичайно хвилює. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені", - заявив Рафаель Ґроссі.
Раніше повідомлялось, що через ракетні обстріли ЗАЕС – у блекауті, а три інші АЕС аварійно відключені через обстріли росіян.
Сьогодні стало відомо, що усі три АЕС на неокупованій території уже підключені до української енергосистеми, і за одну-дві доби можливе повернення до планових графіків відключень електрики.
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25 11 2022 14:01 МЕДІА
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