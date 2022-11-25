В МАГАТЕ закликали рф припинити дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України

Гендиректор Ан=гентства Рафаель Ґроссі підкреслив, шо ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною та складною

Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі.

"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною", - написав він у Twitter.

Очільник міжнародного агентства наголосив, що це перший випадок, коли всі станції одночасно втрачають зовнішнє живлення.

"Це було неможливо уявити до цієї трагічної війни. І це надзвичайно хвилює. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об’єктів України, мають бути негайно припинені", - заявив Рафаель Ґроссі.