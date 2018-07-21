В "Магістральних газопроводах" спростували інформацію про звільнення менеджменту Заяву про звільнення було отримано тільки від Бурака, однак це відбулося через зміну місця роботи

З усього менеджменту ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) звільнився тільки директор з технічних питань Ігор Бурак, однак це відбулося через зміну роботи. Решта керівників залишаються на своїх посадах і не планують йти.

Фото: afp.com

"Спростовуємо. Менеджмент не звільняється. Я, як виконуючий обов'язки голови, працюю, нікуди не збираюся йти", - повідомив в.о. голови правління ПАТ "Магістральні газопроводи України" Валерій Ноздрін, передає "Укрінформ". Директор з юридичних і корпоративних питань Олексій Лань продовжує працювати. "Я не знаю, звідки з'явилася інформація про звільнення менеджменту. Однак протягом останнього тижня колеги, що працюють в інших компаніях, дзвонять і питають: "А ти що, звільнився?". Мені здається, що це - підступи наших опонентів, які не зовсім чесними методами намагаються внести розкол в процес анбандлінга", - зазначив Ноздрін. Раніше, ЗМІ повідомляли, що весь керівний склад ПАТ " Магістральні газопроводи України" (МГУ) звільняється.

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