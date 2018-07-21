БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗ усього менеджменту ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) звільнився тільки директор з технічних питань Ігор Бурак, однак це відбулося через зміну роботи. Решта керівників залишаються на своїх посадах і не планують йти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В "Магістральних газопроводах" спростували інформацію про звільнення менеджменту
Заяву про звільнення було отримано тільки від Бурака, однак це відбулося через зміну місця роботи
Фото: afp.com
"Спростовуємо. Менеджмент не звільняється. Я, як виконуючий обов'язки голови, працюю, нікуди не збираюся йти", - повідомив в.о. голови правління ПАТ "Магістральні газопроводи України" Валерій Ноздрін, передає "Укрінформ".
Директор з юридичних і корпоративних питань Олексій Лань продовжує працювати.
"Я не знаю, звідки з'явилася інформація про звільнення менеджменту. Однак протягом останнього тижня колеги, що працюють в інших компаніях, дзвонять і питають: "А ти що, звільнився?". Мені здається, що це - підступи наших опонентів, які не зовсім чесними методами намагаються внести розкол в процес анбандлінга", - зазначив Ноздрін.
Раніше, ЗМІ повідомляли, що весь керівний склад ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) звільняється.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 07 2018 11:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії