В Малайзії вбили брата Кім Чен Ина, - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, вбивці працюють на північнокорейські спецслужби

У Малайзії був убитий Кім Чон Нам, брат лідера Північної Кореї - Кім Чен Ина.

Інформацію про вбивство оприлюднило південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на джерело в уряді Південної Кореї.

За даними телеканалу Chosun, Кім Чон Нама вбили в аеропорту дві жінки з "отруєними голками". Жінки можуть працювати на північнокорейські спецслужби. Підозрюваним вдалося сховатися.

У малайзійській поліції повідомили агентству Reuters, що громадянин КНДР помер по дорозі з аеропорту Куала-Лумпура в лікарню. Особистість цієї людини не встановлена.

Кім Чон Нам - старший брат Кім Чен Ина, позашлюбний син покійного лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. Він живе за кордоном і не займає ніяких посад у керівництві КНДР.

Нагадаємо, що у Південній Кореї буде створено особливу бригаду за зразком спецпідрозділів США, яка повинна буде вбити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в разі війни.