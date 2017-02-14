В Малайзії вбили брата Кім Чен Ина, - ЗМІ
Інформацію про вбивство оприлюднило південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на джерело в уряді Південної Кореї.
За даними телеканалу Chosun, Кім Чон Нама вбили в аеропорту дві жінки з "отруєними голками". Жінки можуть працювати на північнокорейські спецслужби. Підозрюваним вдалося сховатися.
У малайзійській поліції повідомили агентству Reuters, що громадянин КНДР помер по дорозі з аеропорту Куала-Лумпура в лікарню. Особистість цієї людини не встановлена.
Кім Чон Нам - старший брат Кім Чен Ина, позашлюбний син покійного лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. Він живе за кордоном і не займає ніяких посад у керівництві КНДР.
Нагадаємо, що у Південній Кореї буде створено особливу бригаду за зразком спецпідрозділів США, яка повинна буде вбити лідера Північної Кореї Кім Чен Ина в разі війни.
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