Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Малі розбився німецький вертоліт місії ООН

Доля осіб, які були на борту, з'ясовується
У Малі зазнав аварії німецький вертоліт миротворчої місії ООН. На борту було двоє людей.
В Малі розбився німецький вертоліт місії ООН Фото: AFP / GettyImages

"Німецький військовий вертоліт, який входить до складу миротворчої місії ООН, зазнав аварії у середу, 26 липня, у пустелі на півночі Малі. На борту вертольота типу "Єврокоптер Тайгер" перебувало двоє людей. Їхня доля поки що невідома", - повідомляє Deutsche Welle.

Як відомо, бундестаг у січні ухвалив рішення розширити миротворчий контингент бундесверу у Малі - у разі потреби у африканській країні може перебувати до 1000 німецьких військовослужбовців. Їхнім завданням є контроль над виконанням мирних домовленостей між урядовими військами та повстанцями.

Всього контингент ООН нараховує там 15 тисяч осіб.

Нагадаємо, що в результаті аварії рятувального вертольота на острові Ява в Індонезії загинули вісім людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2017 21:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.