В Малі розбився німецький вертоліт місії ООН
"Німецький військовий вертоліт, який входить до складу миротворчої місії ООН, зазнав аварії у середу, 26 липня, у пустелі на півночі Малі. На борту вертольота типу "Єврокоптер Тайгер" перебувало двоє людей. Їхня доля поки що невідома", - повідомляє Deutsche Welle.
Як відомо, бундестаг у січні ухвалив рішення розширити миротворчий контингент бундесверу у Малі - у разі потреби у африканській країні може перебувати до 1000 німецьких військовослужбовців. Їхнім завданням є контроль над виконанням мирних домовленостей між урядовими військами та повстанцями.
Всього контингент ООН нараховує там 15 тисяч осіб.
Нагадаємо, що в результаті аварії рятувального вертольота на острові Ява в Індонезії загинули вісім людей.
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