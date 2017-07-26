В Малі розбився німецький вертоліт місії ООН

Доля осіб, які були на борту, з'ясовується

У Малі зазнав аварії німецький вертоліт миротворчої місії ООН. На борту було двоє людей.

"Німецький військовий вертоліт, який входить до складу миротворчої місії ООН, зазнав аварії у середу, 26 липня, у пустелі на півночі Малі. На борту вертольота типу "Єврокоптер Тайгер" перебувало двоє людей. Їхня доля поки що невідома", - повідомляє Deutsche Welle.

Як відомо, бундестаг у січні ухвалив рішення розширити миротворчий контингент бундесверу у Малі - у разі потреби у африканській країні може перебувати до 1000 німецьких військовослужбовців. Їхнім завданням є контроль над виконанням мирних домовленостей між урядовими військами та повстанцями.

Всього контингент ООН нараховує там 15 тисяч осіб.

Нагадаємо, що в результаті аварії рятувального вертольота на острові Ява в Індонезії загинули вісім людей.