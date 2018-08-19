CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Маріуполі близько 30 молодих людей напали на відвідувачів в арт-платформі "ТЮ" під час концерту oDemontaGo.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Маріуполі невідомі напали на концерт в арт-платформі "ТЮ"
Вони зламали музичні інструменти та побили людей
Фото: Ксенія Чепа
"Просто налетіли, в двері вломилися. Я бачила, що двоє з них були в футболках Нацкорпуса, в балаклавах було їх близько 30 осіб. Розбили інструменти, побили людей. Я впала за барну стійку, щоб мене просто не заділо", - повідомила "Громадському радіо" адміністраторка закладу Ксенія Чепа.
За словами дівчини, нападники застосували газові балончики. На місці події працюють "швидка допомога" та поліція.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 08 2018 22:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
No articles