В Маріуполі невідомі напали на концерт в арт-платформі "ТЮ" Вони зламали музичні інструменти та побили людей

В Маріуполі близько 30 молодих людей напали на відвідувачів в арт-платформі "ТЮ" під час концерту oDemontaGo.

Фото: Ксенія Чепа

"Просто налетіли, в двері вломилися. Я бачила, що двоє з них були в футболках Нацкорпуса, в балаклавах було їх близько 30 осіб. Розбили інструменти, побили людей. Я впала за барну стійку, щоб мене просто не заділо", - повідомила "Громадському радіо" адміністраторка закладу Ксенія Чепа. За словами дівчини, нападники застосували газові балончики. На місці події працюють "швидка допомога" та поліція.

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