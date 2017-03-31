В Маріуполі внаслідок вибуху загинув заступник начальника донецької контррозвідки, - ОНОВЛЕНО
У Олександра Хараберюша залишилося двоє дітей, молодшій доньці - два роки, - повідомляє прес-служба СБУ.
"СБУ зробить все, щоб знайти і покарати винних. Борги ми віддаємо швидко", - сказав глава СБУ Василь Грицак.
Служба безпеки України висловлює родині та близьким Олександра глибокі співчуття. "Сім'я нашого співробітника отримає від Служби повну підтримку. Ми не залишаємо своїх у біді ", - зазначив глава СБУ.
Підрив автомобіля в Маріуполі, під час якого загинув працівник Управління СБУ в Донецькій області, кваліфіковано як теракт, - повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Слідчо-оперативна група у складі співробітників СБУ, прокуратури і Нацполіції зараз перебуває на місці події. Правоохоронці з'ясовують всі обставини злочину, допитують свідків. Також працюють вибухотехніки: вони встановлюють, який пристрій використовували злочинці для підриву транспортного засобу.
Оновлення: За даними "Інтерфакс-Україна", Хараберюш обіймав посаду заступника начальника головного відділу контррозвідки донецького управління СБУ.
Як повідомив на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко, вибухом чоловікові відірвало обидві ноги, та він помер від кровотечі в автомобілі швидкої допомоги.
Нагадаємо, вибух стався о 8:35 у Центральному районі міста на перетині пр. Металургів та вул. Каффайської.
"Одна з версій вибуху - теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів "ДНР". У Маріуполі і на всій території Донецької області посилюється несення служби поліцейськими підрозділами", - повідомив Аброськін.
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