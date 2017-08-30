Миколаївського депутата з Опоблоку намагалися підірвати у машині, - ФОТО

У паливний бак автомобіля депутата Миколаївської міської ради від Опоблоку Дмитра Жвавого заклали саморобний вибуховий пристрій.

"Сьогодні вранці я, як зазвичай, віз дитину та дружину на роботу і в дитячий садок, але якісь виродки хотіли підірвати мою сім'ю! Спрацював дистанційний пристрій вибухівки. Слава богу, ми живі", - написав Жвавий у Facebook і виклав фото бомби.

Як повідомив Жвавий місцевому виданню "НикВести", спрацював детонатор у заливній горловині паливного бака, проте вибуху не сталося. Жвавий почув тільки клацання і разом із сім'єю вийшов з машини. Виявивши саморобний вибуховий пристрій, він викликав на місце патрульну поліцію.



Фото: Facebook / Дмитрий Жвавый

Видання "Преступности.Нет" повідомляє, що вибухівку депутат виявив, коли його автомобіль під'їхав до входу в дитячий садок. Поруч розташований ринок, на якому тієї миті було досить людно.



Фото: Facebook / Дмитрий Жвавый

За словами незалежного експерта-вибухотехніка, до якого звернулося видання, закладена вибухівка - це електродетонатор, який підключений до телефону і опущений в бак з бензином.



Фото: Facebook / Дмитрий Жвавый

"Причин, через які не стався вибух, може бути багато. Це і неякісний детонатор, і крива горловина бака, через яку детонатор не опустився в бак, а десь застряг, і міг просто сісти телефон", - наводяться слова експерта .

Дмитро Жвавий належить до фракції "Опозиційний блок" у Миколаївській міській раді, а також є позаштатним радником мера Миколаєва Олександра Сенкевича. Жвавий є керуючим фізкультурно-оздоровчим комплексом "Інгул", тренером з фітнесу, президентом Миколаївської обласної організації з пауерліфтингу.

Нагадаємо, що 29 серпня, у Миколаєві розпочалися масові обшуки у депутатів міської ради та відомих в місті підприємців. Частину з них підозрюють у "постачанні зброї і наркотиків із зони АТО".

Згодом, в результаті обшуків затримали місцевого кримінального авторитета Михайла Тітова, відомого під прізвиськом "Мультик", і ще чотирьох людей.