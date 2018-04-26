В медуніверситеті заявили, що суд знову поновив Амосову на посаді ректора

Також суд постановив заборонити міністерству охорони здоров’я оголошувати конкурс на заміщення посади ректора

У Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця заявляють, що суд поновив Катерину Амосову на посаді ректора.

Відповідну ухвалу Печерського районного суду м.Києва опубліковала прес-служба медичного універститету.

Рішення суду від 23 квітня вимагає задовольнити заяву Амосової "про визнання звільнення незаконним, скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягення заробітку за час вимушеного прогулу".

Також суд постановив заборонити міністерству охорони здоров’я оголошувати конкурс на заміщення посади ректора.

"Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття кримінального провадження", - йдеться у документі за підписом головуючого судді Віталія Писанця.

Нагадаємо, 30 березня комісія МОЗ визнала роботу ректора Катерини Амосової незадовільною і рекомендувала звільнити її. Того ж дня міністерство видало відповідний наказ про звільнення Амосової з 16 квітня.

Амосова була призначена ректором медуніверситету на початку червня 2014 року підсумками відкритого конкурсу, в якому брали участь вісім кандидатів.

23 квітня Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс на заміщення посади ректора Національного медичного університету ім. О.Богомольця.