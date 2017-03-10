Сироїд опублікувала проект закону про реінтеграцію Донбасу
За її словами "зараз його будуть обговорювати на так званій мінській платформі в парламенті. У мінській платформі ми участі не берем, але проект закону вивчаємо і вас запрошуємо", - написала Сироїд.
Оксана Сироїд зазначила, що з проекту "деякі руйнівні речі прибрані", водночас залишилися позиції про легалізацію Мінських угод і необхідність їх виконання, застосування Збройних сил у мирний час, про об'єднаний оперативний штаб Донецької і Луганської областей, котрий буде займатися дозволами на торгівлю тощо.
Рнаіше, представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко підтвердила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде внесено на розгляд парламенту цього тижня.
Нагадаємо, В Адміністрації Президента завершили узгодження з партнерами законопроекту "Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України".
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