В мережі з'явилась анкета Саакашвілі, через яку його позбавили громадянства
Народний депутат Володимир Ар'єв розмістив копію анкети екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, неправдиві відомості у якій стали причиною позбавлення його українського громадянства
Документ оприлюднено на сторінці політика у Facebook.
"Подаючи заяву на громадянство, Саакашвілі сам підписався під тим що свідомий можливості втрати громадянства через надання неправдивих відомостей відповідно до закону України про громадянство. Якби тоді, у 2015 році, написав в анкеті чесно - то і громадянство би отримав, і тепер приводу для втрати не дав. Ключове слово - чесно", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
В свою чергу, Саакашвілі назвав себе учасником трьох революцій в Україні і наголосив, що у нього одне громадянство - українське.
За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".
Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.
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