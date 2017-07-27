В мережі з'явилась анкета Саакашвілі, через яку його позбавили громадянства

Володимир Ар'єв показав копію анкети Міхеіла Саакашвілі.

Народний депутат Володимир Ар'єв розмістив копію анкети екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, неправдиві відомості у якій стали причиною позбавлення його українського громадянства

Документ оприлюднено на сторінці політика у Facebook.

"Подаючи заяву на громадянство, Саакашвілі сам підписався під тим що свідомий можливості втрати громадянства через надання неправдивих відомостей відповідно до закону України про громадянство. Якби тоді, у 2015 році, написав в анкеті чесно - то і громадянство би отримав, і тепер приводу для втрати не дав. Ключове слово - чесно", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

В свою чергу, Саакашвілі назвав себе учасником трьох революцій в Україні і наголосив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.