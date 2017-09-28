В Міністерстві соцполітики провели обшуки
Обшуки проведено в рамках розслідування кримінального провадження відносно службових осіб мінсоцполітики за фактом "сприяння ними керівникам комерційних структур у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету".
"А також за фактом розкрадання в особливо великих розмірах бюджетних коштів, спрямованих на оздоровлення дітей шкільного віку та соціально незахищених категорій населення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України", - йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
Вказується, що обшуки провели у заступника міністра соціальної політики та інших службових осіб міністерства.
Нагадаємо, у середу, 20 вересня, співробітники поліції спільно з генпрокуратурою прийшли з обшуком до міської ради Полтави.
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