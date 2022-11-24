В Мінкульті прокоментували ідею повернути єнота в обмін на пам'ятники Катерині ІІ чи Пушкіну

Міністр культури Олександр Ткаченко прокоментував петицію з проханням обміняти єнота, якого російські окупанти викрали з Херсонського контактного мінізоопарку, на пам'ятник Катерині II в Одесі.

Свою думку міністр висловив в інтерв'ю УП.

"Не тільки єнота, а і картини поверніть разом з єнотом. Ми можемо, до речі, оці всі пам’ятники Пушкіну, які зараз масово переміщають в інші місця, запропонувати обміняти на те, що було вкрадено, включно з єнотом", — сказав Ткаченко.

За його словами, не всі пам’ятники Пушкіну є об’єктами культурної спадщини. Але ті, що занесені в реєстри, мають бути перенесені до музею чи зберігатися на якійсь окремій ділянці, каже міністр.

"Але багато цих пам’ятників, ми знаємо, що вони робилися під кальку, і в Катерині, наскільки я пам’ятаю, оригінальних елементів залишилося дуже мало", — додав він.

Як писав iPress, у Херсоні було взято у російський полон та насильно вивезено у невідомому напрямку українського єнота.

Зазначио, що петиція з пропозицією обміняти пам’ятник Катерині II на викраденого єнота з'явилася на сайті президента України 15 листопада. Станом на ранок 24 листопада вона набрала понад 7 тисяч голосів із 25 000 необхідних.

Раніше сам Ткаченко завляв, що пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі можна демонтувати.