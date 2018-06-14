В Міноборони показали новий броньовик для ЗСУ, - ФОТО
"Оглянув новий бронеавтомобіль "Новатор", продукт українського ВПК, який розглядається як один з можливих варіантів, який буде поставлений на озброєння в підрозділи ЗС України. Заслухавши доповідь відповідальних осіб про процес випробування і можливості подальшого прийняття машини на забезпечення в українській армії", - написав Полторак на своїй сторінці Facebook.
Фото: mil.gov.ua
За його словами, зараз Мінооборони розглядає можливість поставки цієї техніки українським військовим.
Також, міністр не виключає, що на ці автомобілі можуть бути встановлені протитанкові ракетні комплекси українського виробництва "Стугна" і "Корсар".
Фото: mil.gov.ua
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