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В Міноборони показали новий броньовик для ЗСУ, - ФОТО

Міністр також розповів, яку зброю планують встановити на нову техніку
Міністр оборони України Степан Полторак оглянув новий продукт українського військово-промислового комплексу бронеавтомобіль "Новатор".
В Міноборони показали новий броньовик для ЗСУ, - ФОТО Фото: mil.gov.ua

"Оглянув новий бронеавтомобіль "Новатор", продукт українського ВПК, який розглядається як один з можливих варіантів, який буде поставлений на озброєння в підрозділи ЗС України. Заслухавши доповідь відповідальних осіб про процес випробування і можливості подальшого прийняття машини на забезпечення в українській армії", - написав Полторак на своїй сторінці Facebook.


Фото: mil.gov.ua

За його словами, зараз Мінооборони розглядає можливість поставки цієї техніки українським військовим.

Також, міністр не виключає, що на ці автомобілі можуть бути встановлені протитанкові ракетні комплекси українського виробництва "Стугна" і "Корсар".


Фото: mil.gov.ua

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14 06 2018 13:51
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