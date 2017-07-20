В Міносвіти розповіли, які ВНЗ є лідерами за кількістю поданих заяв

В Міністерстві освіти і науки розповіли, що наразі абітурієнти зареєстрували понад 144 тисяч електронних кабінетів та подали майже 580 тисяч електронних заяв.

Загалом же на всі освітньо-кваліфікаційні рівні – молодший спеціаліст, бакалавр та магістр – подано близько 897 тисяч заяв від 290 тисяч абітурієнтів, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Серед вищих навчальних закладів лідерами за кількістю поданих заяв є:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 29 461

Львівський національний університет імені Івана Франка – 23 892

Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 19237

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 16960

Національний університет Львівська політехніка – 15612

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 13666

Київський національний торговельно-економічний університет – 13381

Національний авіаційний університет – 13078

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 12330

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – 11493

Традиційно серед вступників найпопулярнішими спеціальностями залишаються економіка, право, туризм, міжнародні відносини, дещо менше – комп’ютерні науки.

Крім того, заяви від 18 тисяч вступників не були прийняті системою через відсутність конкурсного балу. Як повідомила директор ДП Інфоресурс Оксана Бєлік, ці вступники отримали відповідні повідомлення електронною поштою та SMS, і на сьогодні вже 96% з них успішно відновили свої заяви.

Нагадаємо, з 12 липня в Україні абітурієнти почали подавати документи до вищих навчальних закладів. Цього року подати документи можна тільки в електронному вигляді через особистий кабінет на сайті ez.osvitavsim.org.ua. Університети дають два тижні абітурієнтам для подачі заявок - до 26 липня.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів України вирішив зменшити державне замовлення на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах у 2017 році майже на 17% в порівнянні з 2016 роком до 212 тис. чоловік.