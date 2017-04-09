В міськраді Львова кажуть, що ніяких обшуків СБУ не проводила

Працівники СБУ звернулися в управління освіти Львівської міської ради за копіями документів стосовно електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів.

"Жодних обшуків в управлінні освіти сьогодні не відбувалося. До нас з листом звернулися представники Служби Безпеки України щодо надання копій документів, які стосуються електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів. Ми змогли їм надати копії наказів управління, які стосуються відповідальних осіб, копії положення про електронну реєстрацію та копії, власне, рішення виконавчого комітету щодо функціонування електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів", - розповіла начальник управління освіти ЛМР Зоряна Довганик, інформує прес-служба міськради.

За її словами, з 1 вересня у садочки Львова прийнято близько 7 тис. дітей. Майже 4 тисячі не змогли цього року потрапити до дитячих садків. Для часткового вирішення цієї проблеми у вересні в місті мають відкритися групи короткотривалого перебування, які діти зможуть відвідувати в першій або в другій половині дня.

"Цього року ми мали значну кількість питань від тих батьків, яких діти не змогли потрапити на 2017 рік у дошкільний навчальний заклад. Це стосувалося невчасної реєстрації, це стосувалося того, що не завжди інформація, оскільки вона була неповною, була перенесена із старої бази у нову. Ті діти, які в цьому році не потрапили до дошкільних навчальних закладів, їхня електронна заявка автоматично перереєстровується на наступний рік", - зазначила Довганик.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України й поліції сьогодні, 4 вересня, провели обшуки в приміщеннях управління освіти Львівської міськради.

Факт проведення обшуків підтвердила очільниця управління Зоряна Довганик в коментарі виданню ZAXID.NET.