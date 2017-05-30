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В Молдові четверо міністрів пішли у відставку

Додон зазначив, що із задоволенням підписав би указ про відставку прем'єр-міністра Павла Філіпа
Президент Молдови Ігор Додон підписав укази про відставку чотирьох міністрів, призначених Ліберальною партією, яка покинула коаліцію.
В Молдові четверо міністрів пішли у відставку Фото: ria.ru

У відставку були відправлені міністр освіти Коріна Фусу, міністр навколишнього середовища Валеріу Мунтяну, міністр транспорту і дорожньої інфраструктури Юрій Кірінчук і заступник прем'єр-міністра з соціальних питань Георге Брега.

Додон уточнив, що в історії  країни не було більш непрофесійних міністрів, ніж ліберали. Про це повідомляє портал NOI.md.

В контексті видворення п'яти російських дипломатів з Молдови він зазначив, що із задоволенням підписав би указ про відставку прем'єр-міністра Павла Філіпа.

"Я дуже сподіваюся, що найближчим часом підпишу і інші відставки. Може і прем'єр-міністр піде ", - зазначив він.

Нагадаємо, Молдова вислала з країни п'ятьох російських дипломатів, їх імена поки що не повідомляються.

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