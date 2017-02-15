Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Москві котлети по-київськи перейменували на котлети по-кримськи

Це зауважив журналіст NYTimes Іван Нечепуренко
У їдальні Міністерства закордонних справ Росії вирішили перейменувати котлети по-київськи.
В Москві котлети по-київськи перейменували на котлети по-кримськи Фото: twitter.com/INechepurenko

"В їдальні міністерства закордонних справ России перейменували котлети по-київськи на "котлети по-кримськи"", - написав московський журналіст NYTimes Іван Нечепуренко у Twitter.

 

 

 

Як повідомляв iPress.ua, у вересні в центрі Москви на Красній площі росіянам роздали 20 тонн салату з вантажівки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2017 16:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat