CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ їдальні Міністерства закордонних справ Росії вирішили перейменувати котлети по-київськи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Москві котлети по-київськи перейменували на котлети по-кримськи
Це зауважив журналіст NYTimes Іван Нечепуренко
Фото: twitter.com/INechepurenko
"В їдальні міністерства закордонних справ России перейменували котлети по-київськи на "котлети по-кримськи"", - написав московський журналіст NYTimes Іван Нечепуренко у Twitter.
In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR— Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) 15 лютого 2017 р.
Як повідомляв iPress.ua, у вересні в центрі Москви на Красній площі росіянам роздали 20 тонн салату з вантажівки.
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