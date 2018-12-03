В Москві підпалили стіну біля входу в приймальню ФСБ, - ТАСС
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
"Співробітники поліції і ФСБ затримали 66-річного мешканця Астрахані, який облив горючою рідиною стіну біля входу в приймальну ФСБ і влаштував підпал", - сказало джерело.
Палія затримано, у нього "вилучений плакат опозиційного змісту". За словами співрозмовника агентства, затриманий заявив, що влаштував підпал на знак протесту, але не став доки давати більш детальних пояснень.
Поліція склала на жителя Астрахані адміністративний протокол про дрібне хуліганство.
Нагадаємо, що Таганський суд Москви заарештував художника Петра Павленського у справі про вандалізм, порушеній після підпалу вхідних дверей будівлі ФСБ.
9 листопада 2015 року художник-акціоніст Петро Павленський опублікував відеозапис підпалу дверей будівлі ФСБ в центрі Москви.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції