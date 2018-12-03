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В Москві підпалили стіну біля входу в приймальню ФСБ, - ТАСС

Палія затримано, у нього "вилучений плакат опозиційного змісту"
Житель Астрахані облив горючою рідиною і підпалив стіну біля входу в приймальню Федеральної служби безпеки (ФСБ), розташовану на вулиці Кузнецький Міст в Москві.
В Москві підпалили стіну біля входу в приймальню ФСБ, - ТАСС Фото: prochepetsk.ru

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах. 

"Співробітники поліції і ФСБ затримали 66-річного мешканця Астрахані, який облив горючою рідиною стіну біля входу в приймальну ФСБ і влаштував підпал", - сказало джерело.

Палія затримано, у нього "вилучений плакат опозиційного змісту". За словами співрозмовника агентства, затриманий заявив, що влаштував підпал на знак протесту, але не став доки давати більш детальних пояснень.

Поліція склала на жителя Астрахані адміністративний протокол про дрібне хуліганство.

Нагадаємо, що Таганський суд Москви заарештував художника Петра Павленського у справі про вандалізм, порушеній після підпалу вхідних дверей будівлі ФСБ.

9 листопада 2015 року художник-акціоніст Петро Павленський опублікував відеозапис підпалу дверей будівлі ФСБ в центрі Москви.

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12 03 2018 18:50
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