В Москві помер засновник "МММ" Сергій Мавроді, - ЗМІ

За даними джерел, він був попередньо госпіталізований

У Москві на 63-му році життя помер відомий російський шахрай, засновник фінансової піраміди "МММ" Сергій Мавроді.

За інформацією "МК", напередодні в районі 1.00 Мавроді був госпіталізований з автобусної зупинки на вулиці Полікарпова. Випадковий перехожий викликав йому "швидку" - Мавроді скаржився на слабкість і біль у серці.

Мавроді був госпіталізований в 67-у міськлікарню. Врятувати його не вдалося - сьогодні вранці він помер.

Згодом джерело РБК в МВС підтвердило цю інформацію, співрозмовник сказав, що Мавроді госпіталізували з квартири на Комсомольському проспекті, де він проживав.

Сергій Мавроді був засновником скандально відомої фінансової піраміди "МММ". У 2007 році він був засуджений за шахрайство до 4,5 року в'язниці. На момент винесення вироку він уже відбув майже весь термін в СІЗО.

Довідка:

"МММ" вважається класичною і найбільшої в історії Росії фінансовою пірамідою за кількістю постраждалих і завданого збитку.

Фірма "МММ" була створена ще в 1989 році як кооператив і перетворена в акціонерне товариство в жовтні 1992-го.

Назва, яка здобула знаменитысть, представляла собою абревіатуру початкових букв прізвищ засновників - братів Сергія та В'ячеслава Мавроді і Ольги Мельникової.

Мельникова і В'ячеслав Мавроді знадобилися лише тому, що для реєстрації за тодішніми законами були потрібні три засновники.

Одноосібним власником і організатором справи, яка переросла в одну з найграндіозніших фінансових афер всіх часів, з початку і до кінця був інженер-програміст Сергій Мавроді.

На перших порах "МММ" торгувала імпортною оргтехнікою. 1 лютого 1994 року в вільний продаж надійшли акції АТ "МММ" номінальною вартістю в тисячу рублів (близько 65 центів за тодішнім курсом).

Офіційно "МММ" була звичайним акціонерним товариством, яке обіцяло через рік виплату дивідендів.

Мавроді обіцяв власникам акцій на першу вимогу викуповувати їх за ціною, яку визначав він сам. Ціна безперервно зростала, і до липня досягла 125 тисяч рублів за одну акцію.

Курс акцій "МММ" і прогноз на найближчі два тижні стали щодня публікуватися в ЗМІ, і скоро почали викликати у публіки не менший інтерес, ніж курс долара.

"МММ" не займалося ні виробництвом, ні навіть перепродажем чого б то не було, а являло собою класичну фінансову піраміду.

Розрахунок будувався на тому, що при постійному зростанні курсу акцій власники не стануть поспішати звертати їх в готівку.