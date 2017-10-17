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В МВФ кажуть, що вперше чують про "план Маршалла" для України

Проте реальним сценарієм залучення альтернативного фінансування для України може стати проведення структурних реформ
Міжнародний валютний фонд нічого не знає про підготовку "плану Маршала" для України, який нібито передбачає виділення по 5 млрд доларів на рік.
В МВФ кажуть, що вперше чують про "план Маршалла" для України Девід Ліптон. Фото: AFP

"Ніколи нічого не чув про цю ідею, і якби така підготовка дійсно велася, я про це знав би", - сказав перший заступник керуючого директора Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

На думку Ліптона, реальним сценарієм залучення альтернативного фінансування для України може стати проведення структурних реформ.

Він вважає, що в разі правильного реформування країни можна отримати суттєвіший економічний ефект, ніж 5 млрд доларів.

"Направду багатонадійна перспектива для України - в залученні інвестицій, які, своєю чергою, почнуть створювати у країні зв'язок з європейським ланцюжком постачань. Схожі зв'язки мають німецькі та скандинавські підприємства в Польщі та інших країнах Центральної Європи. Завдяки талановитій і освіченій робочій силі в Україні, а також з огляду на рівень заробітної плати майбутнє країни як частини Європи має будуватися не на будь-яких угодах, а на інвестиціях, які почнуть пов'язувати економіку України з економікою Європи. Очікуваний у результаті цього економічний ефект буде значно більшим, ніж названі цифри", - сказав Ліптон.

План про довгострокову підтримку України був офіційно підтриманий Європейською народною партією 31 березня 2017 року. План передбачає фінансову підтримку реформ на суму $ 4-5 млрд на рік. Ініціатива передбачає інвестиції в реальний сектор економіки України, а також підтримку реформ, спрямованих на економічне зростання України, створення нових інструментів фінансування інвестицій, а також підтримку малого та середнього підприємництва.

Нагадаємо, міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що на цьому етапі переговорів з МВФ Україна може очікувати на отримання чергового траншу Фонду в межах програми розширеного кредитування до кінця 2017 року.

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17 10 2017 13:54
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