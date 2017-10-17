В МВФ кажуть, що вперше чують про "план Маршалла" для України

Міжнародний валютний фонд нічого не знає про підготовку "плану Маршала" для України, який нібито передбачає виділення по 5 млрд доларів на рік.

"Ніколи нічого не чув про цю ідею, і якби така підготовка дійсно велася, я про це знав би", - сказав перший заступник керуючого директора Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

На думку Ліптона, реальним сценарієм залучення альтернативного фінансування для України може стати проведення структурних реформ.

Він вважає, що в разі правильного реформування країни можна отримати суттєвіший економічний ефект, ніж 5 млрд доларів.

"Направду багатонадійна перспектива для України - в залученні інвестицій, які, своєю чергою, почнуть створювати у країні зв'язок з європейським ланцюжком постачань. Схожі зв'язки мають німецькі та скандинавські підприємства в Польщі та інших країнах Центральної Європи. Завдяки талановитій і освіченій робочій силі в Україні, а також з огляду на рівень заробітної плати майбутнє країни як частини Європи має будуватися не на будь-яких угодах, а на інвестиціях, які почнуть пов'язувати економіку України з економікою Європи. Очікуваний у результаті цього економічний ефект буде значно більшим, ніж названі цифри", - сказав Ліптон.

План про довгострокову підтримку України був офіційно підтриманий Європейською народною партією 31 березня 2017 року. План передбачає фінансову підтримку реформ на суму $ 4-5 млрд на рік. Ініціатива передбачає інвестиції в реальний сектор економіки України, а також підтримку реформ, спрямованих на економічне зростання України, створення нових інструментів фінансування інвестицій, а також підтримку малого та середнього підприємництва.

Нагадаємо, міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що на цьому етапі переговорів з МВФ Україна може очікувати на отримання чергового траншу Фонду в межах програми розширеного кредитування до кінця 2017 року.