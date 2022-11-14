В МВФ назвали "похмурими" перспективи світової економіки

Про це заявили в Міжнародному валютному фонді, пише Reuters .

За даними МВФ, головні причини цього: посилення грошово-кредитної політики, викликане стійко високою інфляцією на широкій основі, слабкими темпами зростання економіки в Китаї, а також перебоями з постачаннями і відсутністю продовольчої безпеки, викликаними вторгненням росії в Україну.

Тепер глобальний кредитор прогнозує ріст економіки в 2023 році лише на 2,7%. Це на 0,2% менше за попередній прогноз.

"Виклики, з якими стикається світова економіка, величезні, і ослаблення економічних показників вказує на подальші проблеми попереду", – зазначили в МВФ.