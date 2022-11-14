БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГлобальний кредитор прогнозує ріст економіки в 2023 році лише на 2,7%. Це на 0,2% менше за попередній прогноз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В МВФ назвали "похмурими" перспективи світової економіки
Фото: rian.com.ua
Перспективи розвитку світової економіки стали більш похмурими, ніж прогнозувалося минулого місяця.
Про це заявили в Міжнародному валютному фонді, пише Reuters.
За даними МВФ, головні причини цього: посилення грошово-кредитної політики, викликане стійко високою інфляцією на широкій основі, слабкими темпами зростання економіки в Китаї, а також перебоями з постачаннями і відсутністю продовольчої безпеки, викликаними вторгненням росії в Україну.
Тепер глобальний кредитор прогнозує ріст економіки в 2023 році лише на 2,7%. Це на 0,2% менше за попередній прогноз.
"Виклики, з якими стикається світова економіка, величезні, і ослаблення економічних показників вказує на подальші проблеми попереду", – зазначили в МВФ.
Раніше у Фонді заявляли, що глобальне зростання споживчих цін може бути близьким до найвищої точки в поточному періоді.
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14 11 2022 08:59 МЕДІА
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