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В МВС кажуть, що в ході сутичок біля Кабміну постраждав поліцейський, - ФОТО

Бійка виникла, коли мітингувальники спробували пронести намети до будівлі Ради
Біля Кабміну мітингувальники зламали рамку металошукача та виламали декілька секцій огорожі під час конфлікту з правоохоронцями.
В МВС кажуть, що в ході сутичок біля Кабміну постраждав поліцейський, - ФОТО Фото: Facebook Олександра Рудоманова

Біля металошукача виникла бійка між активістами і правоохоронцями, коли мітингувальники спробували пронести намети до будівлі Ради. Вони хотіли пронести їх, минаючи рамки металошукача. Правоохоронці спробували їм перешкодити. Про це повідомляє у Twitter МВС України.

Потім між ними виникла сутичка. 

В МВС наголошують, що постраждав один поліцейський.

Згодом відомство опублікувало фотопостраждалого  поліцейського.

 

 

 

Нагадаємо, у Києві біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту.

17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

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17 10 2017 17:29
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