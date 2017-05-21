В МВС сподіваються, що провайдери сумлінно блокуватимуть російські сайти
"У нас в Україні 5 тисяч провайдерів, сказати, що можна дуже швидко виконати рішення РНБО, ми не можемо. І потроху провайдери приймають ті чи інші рішення, сподіваємося, що всі провайдери будуть сумлінними і законослухняними. МВС обов'язково долучається до реалізації цього рішення РНБО, зокрема через такий підрозділ, як Департамент кіберполіції Національної поліції України, там є професійні люди, які також будуть задіяні у виконання цього рішення РНБО", - розповів директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, інформує "112 Україна".
Якщо говорити про відповідальність за невиконання даного рішення, то потрібно вносити зміни в законодавство, зазначив Шевченко.
"Мова йде про законодавство, якщо воно буде передбачати відповідальність за невиконання цього рішення, то воно буде. Щоб говорити взагалі про таку відповідальність, треба внести певні законодавчі зміни, можливо вони будуть внесені досить оперативно. Я знаю, що депутат Геращенко працює над певним законопроектом щодо цього", - додав він.
Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.
Разом з тим, керівник служби з питань інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони Валентин Петров заявив, що українців, які користуються російськими соціальними мережами в обхід блокування, не будуть переслідувати.
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