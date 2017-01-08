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В МЗС Ірану розкритикували санкції США, назвавши їх порушенням ядерної угоди

Країна вже почала "вживати заходів для протидії ворожим діям США"
Міністр закордонних справ Ірану розкритикував рішення США про введення нових санкцій проти Ірану, заявивши, що Тегеран піднімає питання про порушення Вашингтоном ядерної угоди 2015 року, відомої як Спільний всеосяжний план дій (JCPOA).
В МЗС Ірану розкритикували санкції США, назвавши їх порушенням ядерної угоди Фото: з вільних джерел

Після прибуття в турецьке місто Стамбул у вівторок, Мохаммад Джавад Заріф заявив журналістам, що спроби США відійти від угоди та ворожі дії у відношенні до Ірану обговорювалися на нещодавній зустрічі спільної комісії JCPOA, міжнародної групи, на яку покладено обов'язок контролювати зобов'язання щодо виконання ядерної угоди між Тегераном та шести світовими державами (США, Росією, Китаєм, Францією, Британією, а також Німеччиною). Про це повідомляє іранське новинне агентство Tasnim.

Заріф зазначив, що "Міністерство закордонних справ Ірану та Організація з атомної енергії Ірану (АЕОІ) почали вживати заходів для протидії ворожим діям США".

Його коментарі з'явилися після того, як минулого тижня Сенат США більшістю голосів ухвалив рішення ввести нові санкції проти Ірану, Росії та Північної Кореї.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Згодом держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що його країна готова співпрацювати з РФ, Іраном і КНДР після запровадження санкцій.

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