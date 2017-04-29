В МЗС Польщі не бачать причин забороняти в'їзд байкерам з "Нічних вовків"

Наголошується, що польська історична традиція передбачає повагу до усіх жертв і загиблих, як і місць їх поховання

Від Росії не надходило прохання про сприяння у проїзді байкерів із російського клубу Нічні вовки Польщею. Остаточне рішення про те, чи вони в’їдуть на територію країни, прийматимуть прикордонники.

"До МЗС та інших офіційних органів польської держави до цього часу не надходило прохання посольства Російської Федерації у Варшаві про поліцейський супровід чи іншого роду логістичну підтримку у зв'язку із запланованим перебуванням на території РП чи проїзду польською територією учасників мотопробігу з нагоди 72-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. У зв'язку з цим, відповідні польські органи не мають формальних підстав надати чи не надати згоду на в'їзд і перебування на території РП учасників події", - повідомляють у зовнішньополітичному відомстві, пише "Укрінформ".

Також наголошується, що польська історична традиція передбачає повагу до усіх жертв і загиблих, як і місць їх поховання. Однак в МЗС зазначають, що вони виступають рішуче проти використання цієї дати для здійснення антипольської агітації.

Напередодні, байкери із російського клубу Нічні вовки розпочали мотопробіг з Москви до Берліна, куди вони планують дістатися 9 травня. Їх маршрут пролягатиме через територію Росії, Польщі, Білорусі, Словаччини, Угорщини , Чехії та Німеччини.

Нагадаємо, у травні минулого року російських байкерів пропутінського клубу "Нічні вовки", які планували мотопробіг до Берліна, не пропустили через білорусько-польський кордон.