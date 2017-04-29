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В МЗС Польщі не бачать причин забороняти в'їзд байкерам з "Нічних вовків"

Наголошується, що польська історична традиція передбачає повагу до усіх жертв і загиблих, як і місць їх поховання
Від Росії не надходило прохання про сприяння у проїзді байкерів із російського клубу Нічні вовки Польщею. Остаточне рішення про те, чи вони в’їдуть на територію країни, прийматимуть прикордонники.
В МЗС Польщі не бачать причин забороняти в Фото: itar-tass.com

"До МЗС та інших офіційних органів польської держави до цього часу не надходило прохання посольства Російської Федерації у Варшаві про поліцейський супровід чи іншого роду логістичну підтримку у зв'язку із запланованим перебуванням на території РП чи проїзду польською територією учасників мотопробігу з нагоди 72-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. У зв'язку з цим, відповідні польські органи не мають формальних підстав надати чи не надати згоду на в'їзд і перебування на території РП учасників події", - повідомляють у зовнішньополітичному відомстві, пише "Укрінформ".

Також наголошується, що польська історична традиція передбачає повагу до усіх жертв і загиблих, як і місць їх поховання. Однак в МЗС зазначають, що вони виступають рішуче проти використання цієї дати для здійснення антипольської агітації.

Напередодні, байкери із російського клубу Нічні вовки розпочали мотопробіг з Москви до Берліна, куди вони планують дістатися 9 травня. Їх маршрут пролягатиме через територію Росії, Польщі, Білорусі, Словаччини, Угорщини , Чехії та Німеччини.

Нагадаємо, у травні минулого року російських байкерів пропутінського клубу "Нічні вовки", які планували мотопробіг до Берліна, не пропустили через білорусько-польський кордон.

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29 04 2017 10:39
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