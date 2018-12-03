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ПОЛІТИКА НОВИНИ

В МЗС РФ відреагували на звинувачення Британії у шпигунській справі

"Це циркове шоу в британському парламенті"
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вважає "цирковим шоу" те, що відбувається в британському парламенті у справі Сергія Скрипаля.
В МЗС РФ відреагували на звинувачення Британії у шпигунській справі Фото: LB.ua

Про це вона заявила в понеділок, коментуючи звинувачення прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей на адресу Росії, повідомляє "ТАСС".

"Це циркове шоу в британському парламенті. Висновок очевидний: чергова інформаційно-політична кампанія, заснована на провокації", - сказала Захарова.

Вона також закликала Лондон розкрити підсумки розслідування справ Олександра Литвиненка і Бориса Березовського.

"Перш, ніж складати нові казки, нехай хтось в королівстві розповість, чим закінчилися попередні - про Литвиненка, Березовського, Перепілічного і багатьох інших, хто загадково помер на британській землі", - зазначила дипломат.

У понеділок, виступаючи перед британськими депутатами, прем’єрка Британії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла "належну" відповідь у разі підтвердження причетності Росії до отруєння колишнього російського розвідника та його дочки.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.

 
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12 03 2018 21:19
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