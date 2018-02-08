В МЗС Угорщини прокоментували антиукраїнські заяви Орбана

У Будапешті вважають, що Угорщина не робила недружніх дій проти України

Угорщина прокоментувала протест Києва через спірні висловлювання прем'єр-міністра Віктора Орбана, який вважає вступ України в ЄС і НАТО нереалістичним.

За cлова державного секретаря зі зв'язків і парламентської координації Томаша Менцера, прем'єр-міністр Орбан розповів про фактичний стан справ, "Україна не може домогтися прогресу в інтеграції в структури ЄС і НАТО з власної вини".

У Будапешті вважають, що Угорщина не робила недружніх дій проти України, і "не дивлячись на прямий напад на угорську громаду, Угорщина продовжує дотримуватися справедливого підходу до України".

"Тільки недавно Угорщина направила кілька тонн хлору в Закарпатську область для забезпечення безперервного постачання питної води", - цитує Менцера прес-служба МЗС Угорщини.

Міністр додав, що Будапешт очікує, що Україна поверне національним меншинам, ті права "яких вона позбавила їх, і покладе край їх безправному статусу".

28 липня Орбан заявляв, що сумнівається в реалістичності прагнень України стати членом ЄС і НАТО. За його словами, на заваді стоятиме бажання Росії відновити старий порядок.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах Угорщини в Україні, висловивши рішучий протест через заяву Орбана.

Також МЗС вручило угорському дипломату ноту з вимогою надати офіційні роз’яснення у зв’язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну. В МЗС протестують, що до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України.