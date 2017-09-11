В НАБУ є п'ять справ проти топ-чиновників міністерства через мільярдні розкрадання, - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що в НАБУ знаходиться приблизно п'ять кримінальних розслідувань, що стосуються топ-чиновників міністерства і мільярдних розкрадань.

"За моєю інформацією, в НАБУ знаходиться близько п'яти кримінальних розслідувань про зловживання в рамках інфраструктури України. Це стосується топ-чиновників і мільярдних розкрадань. Сподіваюся, це в гривнях, а не в доларах. Багато з них були ініційовані саме з нашої подачі і на базі наших матеріалів, тому що ми співпрацюємо з НАБУ з моменту їх створення", - розповів Омелянп на брифінгу, інформує Еспресо.TV.

Також міністр зазначив, що готовий до співпраці з НАБУ в розслідуванні щодо нього за підозрою в незаконному збагаченні.

"Сподіваюся, що ми також зможемо спільно з НАБУ, завершивши цю справу, сказати, що всі підозри або які-небудь припущення зняті. У нас є дискусія щодо мого перебування в будинку, який я орендую, починаючи з 2017 року. Я абсолютно відкритий для співпраці, готовий передати всі матеріали і не бачу ніяких перешкод коментувати будь-які події, які відбувались в моєму житті", - сказав Омелян.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 1 листопада повідомило про підозру чотирьом особам у заволодінні більш як 20 млн грн державного підприємства "Укрзалізничпостач" (нині - філія "Укрзалізниці").

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 3 листопада проводило слідчі дії в міністра інфраструктури Володимира Омеляна.



