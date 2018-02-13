В НАБУ підтвердили повідомлення Труханову про підозру

Зараз вирішується питання про оголошення їх у розшук

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили Одеському міському голові Геннадію Труханову про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

"Повідомлення про підозру здійснено за дорученням керівника САП Назара Холодницького, який і підписав вказаний процесуальний документ. Також про підозру повідомлено ще трьом посадовцям мерії міста: заступнику мера, директору департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради", - йдеться у повідомленні НАБУ на офіційному сайті відомства.

Зазначається, що процесуальну дію вчинили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України, бо місце знаходження зазначених осіб наразі не встановлено.

Підозри вручили в рамках розслідування кримінального провадженні за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси.

"Наразі вживаються необхідні заходи для встановлення місця перебування підозрюваних та, у випадку їх відсутності, вирішуватиметься питання про оголошення їх у розшук", - розповіли в НАБУ.

Крім того, під час проведення слідчих дій у тому ж кримінальному провадженні затримали ще трьох осіб - одну посадову особу мерії Одеси та двох фізичних осіб-керівників компанії.

"Ще одній особі — оцінщику — повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч 5 ст.191, ст. 365-2 КК України", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ наголошують, що детективи отримали ухвали про проведення обшуків у згаданих посадових осіб ще 18-19 грудня 2017 року.

"Однак уже 19-20 грудня 2017 року троє службових осіб мерії виїхали за кордон і з того часу під різними приводами не повертались, ймовірно, з метою переховування від слідства. На початку січня 2018 року за кордон виїхав і голова постійної комісії міськради", - пояснили в НАБУ.

В НАБУ вважають, що усі вищезгадані особи причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси.

"Так, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП Завод "Краян", за 185 млн. грн. у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн", - повідомляють у відомстві.

Отримані від міської влади гроші, фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої наразі перебуває в зоні АТО.

Детективи НАБУ і прокурори САП заявили, що запобігли цьому і домоглися накладення арешту на рахунки приватної компанії-продавця будівлі.

У НАБУ говорять, що з того часу вчиняються спроби зняття арешту з рахунків, зокрема шляхом раптової зміни ціни договору у січні 2018 року.

"В жовтні-грудні 2017 року один із чинних депутатів Одеської обласної ради, який, за версією слідства, є бенефіціаром компанії-продавця згаданої будівлі, разом із ще однією особою запропонували співробітнику Національного бюро неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. дол в обмін на зняття арешту з рахунків компанії", - повідомили в НАБУ.

Генпрокуратура повідомила депутату та його спільнику 12 січня 2018 року про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Минулого тижня Труханов, який півтора місяці не з'являвся на роботі, знову взяв відпустку.

Спочатку Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був перебувати до 28 січня.