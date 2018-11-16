В НАБУ відповіли на звинувачення головного рабина України

"Співробітники, чиї прізвища були озвучені рабином, на опублікованому відео не зафіксовані"

У Національному антикорупційному бюро заперечили, що особи, яких назвав головний рабин України Моше Реувен Асман, стежили за синагогою в Києві.

"Про заяву рабина можемо сказати наступне: співробітники, чиї прізвища були озвучені рабином, на опублікованому відео не зафіксовані. Ніяких дій по відношенню до синагоги або єврейської громади ці співробітники не проводили", - повідомили у прес-служба НАБУ, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, в київській синагозі з ймовірністю 99.97% вирахували працівників НАБУ, які проводили стеження за ними.

В рамках проведення перевірки, в тому числі при технічній допомозі ізраїльських колег, використовуючи метод розпізнання осіб і образів новітньою системою "Anyvision" перевіряючими було встановлено, що представлені фото з ймовірністю 99.97% відповідають таким особам як Корбан Ярослав Ігорович та Данчишіна Ірина Миколаївна, стверджує Асман.

За даними рабина, і Корбан, і Данчишина є співробітниками НАБУ.