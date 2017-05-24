Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В НАБУ заявляють, що справа проти заступника НАБУ Углави є безпідставною

В НАБУ заявляють, що провадження є безпідставним, розслідування — безперспективним, а дії ГПУ - злочинними
Відкриття Генпрокуратурою кримінального провадження проти першого заступника Директора НАБУ Гізо Углави є спробою тиску на Бюро.
В НАБУ заявляють, що справа проти заступника НАБУ Углави є безпідставною Гізо Углава. Фото: news.pn

"Відомості про початок розслідування були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань наприкінці березня 2017 року за ініціативи Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України. Вочевидь, це провадження ГПУ вважає одним з пріоритетних, бо його розслідуванням займається прокурорська група з 16 осіб, роботою якої керує особисто заступник Генерального прокурора Юрій Столярчук", - повідомляє прес-служба НАБУ. 

В НАБУ заявляють, що провадження є безпідставним, а його розслідування — безперспективним.

Також в Бюро запевняють, що Углава не порушував законодавство про громадянство, а згідно з Конституцією Грузії, громадянство Грузії втрачається автоматично за умови набуття громадянства іншої країни (в даному випадку, Україн, - ред.). Крім  того, нагадують, що між Україною та Грузією діє Угода щодо спрощеного порядку набуття та припинення громадянства громадянами України та Грузії, які постійно проживають на території тієї, чи іншої країни та попередження випадків безгромадянства та подвійного громадянства. За цією угодою датою оформлення громадянства однєї країни є дата припинення громадянства іншої.

В НАБУ заявляють, що Гізо Углава втратив громадянство Грузії тоді, коли набув українське - 17 квітня 2015 року. "Відтак, його призначення на посаду Першого заступника Національного антикорупційного бюро було здійснено у повній відповідності із законодавством України", - сказано в заяві. 

Також в Бюро заявляють про безпідставність звинувачень про буцімто несплату податків, бо Углава подав декларацію  за 2016 рік 25 квітня 2017 року, а податки мають бути сплачені до 1 серпня. 

"За таких умов, Національне антикорупційне бюро розцінує дії співробітників ГПУ як злочинні, спрямовані на чинення незаконного тиску на працівників НАБУ. За вказаними фактами Управління внутрішнього контролю Національного бюро зарєеструвало кримінальні провадження з фактами службового підроблення та втручання в діяльність Першого заступника Директора НАБУ", - сказано в заяві. 

Нагадаємо, Генпрокуратура проводить розслідування стосовно першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Гізо Углави про підозру в ухиленні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2017 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.