В НАБУ заявляють, що справа проти заступника НАБУ Углави є безпідставною

В НАБУ заявляють, що провадження є безпідставним, розслідування — безперспективним, а дії ГПУ - злочинними

Відкриття Генпрокуратурою кримінального провадження проти першого заступника Директора НАБУ Гізо Углави є спробою тиску на Бюро.

"Відомості про початок розслідування були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань наприкінці березня 2017 року за ініціативи Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України. Вочевидь, це провадження ГПУ вважає одним з пріоритетних, бо його розслідуванням займається прокурорська група з 16 осіб, роботою якої керує особисто заступник Генерального прокурора Юрій Столярчук", - повідомляє прес-служба НАБУ.

В НАБУ заявляють, що провадження є безпідставним, а його розслідування — безперспективним.

Також в Бюро запевняють, що Углава не порушував законодавство про громадянство, а згідно з Конституцією Грузії, громадянство Грузії втрачається автоматично за умови набуття громадянства іншої країни (в даному випадку, Україн, - ред.). Крім того, нагадують, що між Україною та Грузією діє Угода щодо спрощеного порядку набуття та припинення громадянства громадянами України та Грузії, які постійно проживають на території тієї, чи іншої країни та попередження випадків безгромадянства та подвійного громадянства. За цією угодою датою оформлення громадянства однєї країни є дата припинення громадянства іншої.

В НАБУ заявляють, що Гізо Углава втратив громадянство Грузії тоді, коли набув українське - 17 квітня 2015 року. "Відтак, його призначення на посаду Першого заступника Національного антикорупційного бюро було здійснено у повній відповідності із законодавством України", - сказано в заяві.

Також в Бюро заявляють про безпідставність звинувачень про буцімто несплату податків, бо Углава подав декларацію за 2016 рік 25 квітня 2017 року, а податки мають бути сплачені до 1 серпня.

"За таких умов, Національне антикорупційне бюро розцінує дії співробітників ГПУ як злочинні, спрямовані на чинення незаконного тиску на працівників НАБУ. За вказаними фактами Управління внутрішнього контролю Національного бюро зарєеструвало кримінальні провадження з фактами службового підроблення та втручання в діяльність Першого заступника Директора НАБУ", - сказано в заяві.

Нагадаємо, Генпрокуратура проводить розслідування стосовно першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Гізо Углави про підозру в ухиленні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії.