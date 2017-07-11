В НАТО анонсували реформування командної структури

Столтенберг визнав, що реформування командування здійснюється у відповідь на зростання російської загрози

Засідання північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони значною мірою буде присвячено реформуванню командної структури Альянсу.

Про це заявив у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

Генсек Альянсу наголосив, що військове командування НАТО потребує посилення, хоча це не означає, що структура Альянсу стане подібною обсягу, який вона мала у 1980-ті роки.

"Коли змінюється світ – змінюється НАТО. Тому я не шкодую про те, що після закінчення холодної війни ми зменшили свою командну структуру. В кінці холодної війни в командуванні НАТО працювало 22 тисячі людей, об’єднані в 43 команди. Зараз у нас 7 тисяч людей в 7 командах. Ситуація принципово відмінна", - пояснив він.

На думку генсека, поточна ситуація "не відповідає викликам часу".

Очікується, що міністри оборони країни-членів НАТО домовляться про створення центру управління та планування операцій на морі, а також нової структури, що відповідатиме за логістику.

Також очікується створення окремих структур, відповідальних за захист північного флангу НАТО.

У коментарях журналістам Єнс Столтенберг визнав, що реформування командування здійснюється у відповідь на зростання російської загрози.

"Головна причина, через яку НАТО адаптується до нової ситуації, є дії Російської Федерації – незаконна анексія Криму та дії з дестабілізації на Сході України", - наголосив він.

Генсек зазначив, що у зв’язку з цим українське питання буде порушуватися, коли міністри будуть обговорювати зміни у структурі Альянсу.

"У нас була велика дискусія щодо України та навколо України на зустрічі Ради Росія-НАТО, яка відбулася кілька тижнів тому. І ми багаторазово підтверджували, що продовжуємо залишатися на позиції чіткої підтримку України", - зазначив він.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс підтримує прагнення України набути повноцінного членства в Альянсі.