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В НАТО не раді ситуації, яка утворилася між Угорщиною та Україною, - посол

Посол побоюється, що будуть спроби згортання спільних з Альянсом програм
У Північноатлантичному альянсі поки що не підтвердили інформацію про блокування Угорщиною проведення засідання Комісії Україна-НАТО.
В НАТО не раді ситуації, яка утворилася між Угорщиною та Україною, - посол Фото: ukrinform.com

Глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко вважає, що офіційний Будапешт намагається зробити Альянс "заручником" у відносинах із Києвом в умовах розгортання російської агресії, повідомляє "Укрінформ".

"Кілька днів тому я зустрічався з угорським послом в НАТО, намагаючись переконати, що наші двосторонні питання слід вирішувати між собою, або разом з організаціями, які мають визнаний мандат надавати консультативну та іншу допомогу в такій конкретній сфері. Наскільки я розумію, після вчорашньої заяви міністра закоронних справ Угорщини про блокування засідання Комісії України-НАТО, наші аргументи вчергове залишились непочутими. У понеділок я зустрічаюся із заступником Генерального секретаря НАТО Розою Геттемюлер, щоб зрозуміти, чи дійсно Північноатлантична рада підтримала цю вимогу, і чи були почуті аргументи членів НАТО, які поділяють українську позицію, але не можуть дозволити втрати єдності в НАТО", - заявив глава Місії України при НАТО.

"Альянс вимушений поважати позицію кожного із своїх членів. Але там, в НАТО, не раді такій ситуації, яка утворилася. Там хочуть, щоб Угорщина і Україна знайшли порозуміння між собою, щоб блокування заходів припинилось", - відзначив посол.

За словами глави Місії України при НАТО, він "не здивується, якщо наступним кроком (з боку Угорщини – ред.), окрім блокування зустрічей, будуть спроби згортання спільних з Альянсом програм".

"Цього не можна допустити", - наголосив Пристайко.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна - Організація Північноатлантичного договору" в грудні 2017 року.

Раніше Угорщина погрожувала блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства. Зокрема, глава МЗС Угорщини пригрозив, що освітній закон боляче вдарить по майбутньому України.

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30 10 2017 15:18
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