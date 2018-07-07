Петер Байєр: В НАТО побоюються можливих угод Трампа і Путіна в Гельсінкі
"Ми в альянсі відчуваємо велике занепокоєння з приводу угод, які можуть бути досягнуті на зустрічі Трампом і Путіним", - заявив в інтерв'ю виданням Funke координатор правлячої коаліції Німеччини з трансатлантичної співпраці Петер Байєр, повідомляє Reuters.
Байєр зазначив, що така ж ситуація відбулася перед зустріччю американського президента з лідером КНДР Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі.
"Кім лише роздавав обіцянки. Ми не знаємо, чи дійсно він зупинив процес збагачення урану. Тільки Трамп заявив, що саміт був успішним", - зазначив він.
Нагадаємо, що зустріч лідерів США та Росії відбудеться 16 липня у Гельсінкі після того, як Трамп візьме участь у саміті НАТО в Брюсселі та відвідає Велику Британію.
Нещодавно, президент США заявив, що на зустрічі з президентом РФ обговорить конфлікти в Сирії та Україні, а також порушить питання втручання Росії в американські вибори.
Відповідаючи на запитання, чи зможуть Сполучені Штати визнати Крим частиною Росії, Трамп сказав: "Побачимо".
Він дав схожу відповідь, коли його запитали, чи скасує він санкції проти РФ.
"Ми побачимо, що Росія буде робити", - підкреслив він.
Дональд Трамп також висловив сподівання, що зустріч із Путіним буде "чудовою", а говорячи про теми спілкування із Путіним, зазначив: "Світ має почати жити дружно".
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