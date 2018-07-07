Петер Байєр: В НАТО побоюються можливих угод Трампа і Путіна в Гельсінкі

За його словами, держави НАТО не були залучені до планування зустрічі лідерів США та РФ

У НАТО стурбовані тим, що президент США Дональд Трамп може досягти домовленостей з президентом Росії Владіміром Путіним в обхід Альянсу.

"Ми в альянсі відчуваємо велике занепокоєння з приводу угод, які можуть бути досягнуті на зустрічі Трампом і Путіним", - заявив в інтерв'ю виданням Funke координатор правлячої коаліції Німеччини з трансатлантичної співпраці Петер Байєр, повідомляє Reuters.

Байєр зазначив, що така ж ситуація відбулася перед зустріччю американського президента з лідером КНДР Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі.

"Кім лише роздавав обіцянки. Ми не знаємо, чи дійсно він зупинив процес збагачення урану. Тільки Трамп заявив, що саміт був успішним", - зазначив він.

Нагадаємо, що зустріч лідерів США та Росії відбудеться 16 липня у Гельсінкі після того, як Трамп візьме участь у саміті НАТО в Брюсселі та відвідає Велику Британію.

Нещодавно, президент США заявив, що на зустрічі з президентом РФ обговорить конфлікти в Сирії та Україні, а також порушить питання втручання Росії в американські вибори.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть Сполучені Штати визнати Крим частиною Росії, Трамп сказав: "Побачимо".

Він дав схожу відповідь, коли його запитали, чи скасує він санкції проти РФ.

"Ми побачимо, що Росія буде робити", - підкреслив він.

Дональд Трамп також висловив сподівання, що зустріч із Путіним буде "чудовою", а говорячи про теми спілкування із Путіним, зазначив: "Світ має почати жити дружно".