В НАТО визнали рф державою-терористом і закликали створити міжнародний трибунал
Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала рф державою-терористом.
Про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
"Трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО", – заявив Чернєв.
За його словами, всі члени Альянсу підтримали пропозиції української делегації.
Нардеп додав, що резолюція ПА НАТО містить низку важливих для України рішень:
- збільшення постачання Україні озброєння;
- розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;
- створення механізму стягнення репарацій з рф за завдану Україні шкоду.
Разом із тим, у резолюції закріплено позицію НАТО про те, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде необхідно.
Нагадаємо, що раніше Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у росії режим терористичним.
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