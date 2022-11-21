В НАТО визнали рф державою-терористом і закликали створити міжнародний трибунал

Трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації.

Фото: Економічна правда

Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала рф державою-терористом. Про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. "Трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО", – заявив Чернєв. За його словами, всі члени Альянсу підтримали пропозиції української делегації. Нардеп додав, що резолюція ПА НАТО містить низку важливих для України рішень: збільшення постачання Україні озброєння;

розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;

створення механізму стягнення репарацій з рф за завдану Україні шкоду. Разом із тим, у резолюції закріплено позицію НАТО про те, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде необхідно. Нагадаємо, що раніше Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у росії режим терористичним.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію