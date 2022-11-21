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В НАТО визнали рф державою-терористом і закликали створити міжнародний трибунал

Трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації.
В НАТО визнали рф державою-терористом і закликали створити міжнародний трибунал Фото: Економічна правда

Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала рф державою-терористом. 

Про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО", – заявив Чернєв.

За його словами, всі члени Альянсу підтримали пропозиції української делегації.

Нардеп додав, що резолюція ПА НАТО містить низку важливих для України рішень:

  • збільшення постачання Україні озброєння;
  • розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;
  • створення механізму стягнення репарацій з рф за завдану Україні шкоду.

Разом із тим, у резолюції закріплено позицію НАТО про те, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Нагадаємо, що раніше Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у росії режим терористичним.

 

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21 11 2022 16:23
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