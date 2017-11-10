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В Національній гвардії викрили російську шпигунку, - СБУ

Її нібито завербували під час поїздки до сестри в Росію
Служба безпеки України затримала військовослужбовця Національної гвардії на прізвище Родіонова - за даними слідства, вона завербована російськими спецслужбами.
В Національній гвардії викрили російську шпигунку, - СБУ Фото:antikor.com.ua

"Ця жінка влітку минулого року відвідувала Російську Федерацію, там у неї сестра. Під час відвідин вона була завербована співробітниками спецслужб РФ. У неї були навіть два псевдоніми, як вона стверджує - це "45-й" і "Невський". Повідомлення вона підписувала чоловічими псевдонімами, щоб приховати, що вона жінка", - розповів голова СБУ Василь Грицак, інформує LB.ua.

За його словами, вона працювала на центральній базі зберігання НГУ і передавала в Росію інформацію з обмеженим доступом.

Нагадаємо, що 6 жовтня поблизу військової частини Збройних Сил України в Одеській області затримали підозрілого чоловіка. Його звинуватили в шпигунстві і передали СБУ.

 

 

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11 10 2017 16:22
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