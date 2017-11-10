В Національній гвардії викрили російську шпигунку, - СБУ

Її нібито завербували під час поїздки до сестри в Росію

Служба безпеки України затримала військовослужбовця Національної гвардії на прізвище Родіонова - за даними слідства, вона завербована російськими спецслужбами.

"Ця жінка влітку минулого року відвідувала Російську Федерацію, там у неї сестра. Під час відвідин вона була завербована співробітниками спецслужб РФ. У неї були навіть два псевдоніми, як вона стверджує - це "45-й" і "Невський". Повідомлення вона підписувала чоловічими псевдонімами, щоб приховати, що вона жінка", - розповів голова СБУ Василь Грицак, інформує LB.ua.

За його словами, вона працювала на центральній базі зберігання НГУ і передавала в Росію інформацію з обмеженим доступом.

Нагадаємо, що 6 жовтня поблизу військової частини Збройних Сил України в Одеській області затримали підозрілого чоловіка. Його звинуватили в шпигунстві і передали СБУ.