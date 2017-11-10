CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України затримала військовослужбовця Національної гвардії на прізвище Родіонова - за даними слідства, вона завербована російськими спецслужбами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Національній гвардії викрили російську шпигунку, - СБУ
Її нібито завербували під час поїздки до сестри в Росію
Фото:antikor.com.ua
"Ця жінка влітку минулого року відвідувала Російську Федерацію, там у неї сестра. Під час відвідин вона була завербована співробітниками спецслужб РФ. У неї були навіть два псевдоніми, як вона стверджує - це "45-й" і "Невський". Повідомлення вона підписувала чоловічими псевдонімами, щоб приховати, що вона жінка", - розповів голова СБУ Василь Грицак, інформує LB.ua.
За його словами, вона працювала на центральній базі зберігання НГУ і передавала в Росію інформацію з обмеженим доступом.
Нагадаємо, що 6 жовтня поблизу військової частини Збройних Сил України в Одеській області затримали підозрілого чоловіка. Його звинуватили в шпигунстві і передали СБУ.
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11 10 2017 16:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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