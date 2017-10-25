ПОЛІТИКА НОВИНИВ Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що в найближчий час перевірять декларацію лідера "Радикальної партії" та нардепа Олега Ляшка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В НАЗК пообіцяли перевірити виграш Ляшка
У разі виявлення порушень Національним агентством будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства
Олег Ляшко. Фото: blablaface.net
"Враховуючи суспільний резонанс щодо суб’єкта декларування – народного депутата України Олега Ляшка, відповідно до Закону, Національне агентство зазначає, що здійснить відповідну перевірку наданого суб’єктом декларування повідомлення про суттєві зміни в майновому стан", - повідомляє прес-служба нацагентства.
В НАЗК додали, що у разі виявлення порушень Національним агентством будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.
Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тис. гривень.
Виявилося, що Ляшко виграв півмільйона гривень не в лотерею, а завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів.
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