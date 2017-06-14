В НБУ заявили про можливість випуску електронної гривні

Національний банк України (НБУ) розглядає можливість випуску електронної гривні на базі інноваційних технологій.

"У рамках заходів проекту Cashless еconomy аналізуються можливості використання технологій blockchain для впровадження інноваційної, високозахищеної, ефективної та гнучкої платформи, покликаної задовольнити потреби платіжного ринку країни та вирішити проблемні питання у сфері безготівкового обігу коштів в Україні. Нині НБУ працює над можливістю створення такого програмно-технологічного рішення. Його реалізація дасть змогу побудувати загальнодержавну, прозору та високоефективну роздрібну платіжну платформу з мінімальними транзакційними витратами і практично миттєвою швидкістю переказу грошей від одного учасника іншому", - сказав представник прес-служби НБУ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на першому етапі вивчається можливість пілотного впровадження прототипу платформи та інноваційного платіжного інструменту.

Пілотний проект планується провести на волонтерських засадах із залученням ініціативних учасників платіжного ринку України. Після реалізації пілотного проекту й оцінки його результатів НБУ ухвалить рішення про подальші дії щодо повномасштабного розгортання платформи та наступних етапах.

Нагадаємо, що з 12-го червня українці отримали можливість здійснювати перекази коштів за кордон без обмеження по сумі.