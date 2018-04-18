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В Нідерландах презентували "машину", яка дозволить швидко і безболісно накласти на себе руки

Механізм надрукований на 3D-принтері
Нідерландський дизайнер Олександр Баннінк і австралійський активіст Філіп Ніцшке, який багато років боровся за легалізацію евтаназії, представили на виставці похоронної індустрії в Амстердамі прототип "капсули для самогубств" Sarco (скорочено від "Саркофаг").
В Нідерландах презентували "машину", яка дозволить швидко і безболісно накласти на себе руки Фото: Exit International

Нідерландський дизайнер і австралійський активіст розробили "суїцидальну машину" таким чином, щоб людина пішла з життя без болю.

Всередині машини, надрукованій за допомогою 3D-принтера, знаходиться резервуар з азотом, над яким розташована капсула. Саме в неї і лягає людина, яка вирішила піти з життя. Після суїциду капсула може також виступати в якості труни.

За словами творців винаходу, подібний пристрій дозволить людині швидко і безболісно накласти на себе руки. Смерть настає після заповнення капсули азотом.

"Він або вона відчує легке запаморочення, потім швидко втратить свідомість і помре", - наводить слова Філіпа Ніцшке видання Independent.

Як повідомляє The Guardian, перший повністю функціонуючий Sarco повинен з'явитися до кінця 2018 року.

Проте, представники церкви Вестеркерк, в якій проходила виставка ритуальних послуг Funeral Expo, висловили свою стурбованість. Вона була пов'язана з тим, що Ніцшке доповнив макет капсули VR-окулярами і будь-який бажаючий міг опинитися всередині Sarco, щоб представити свій відхід з життя.

"Ми не будемо і не можемо підтримувати будь-яку пропозицію використовувати таке обладнання", - сказав представник церкви Йерун Крамер.

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18 04 2018 17:28
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