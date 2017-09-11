В Німеччині колишньому медбрату інкримінують вбивство сотні пацієнтів

Медбрат намагався привести до тями "приспаних" пацієнтів, щоб створити собі образ "рятівника життів" серед колег

40-річний екс-працівник двох медичних клінік у німецьких містах Дельменгорст і Ольденбург Нільс Г. може бути причетний до вбивств близько ста пацієнтів.

Про це повідомила прокуратура Ольденбурга в четвер, 9 листопада.

Слідчі посилаються на дані токсикологічних експертиз. За їхніми даними, може йтися про смерть 62 пацієнтів у Дельменгорсті та 38 - в Ольденбурзі. П'ять летальних випадків у клініці Ольденбурга потребують додаткового розслідування. Спеціальна слідча комісія протягом трьох років розпорядилася ексгумувати і повторно перевірити понад 130 тіл. Слідчі шукали сліди медикаментів, пише DW.

Раніше Нільса Г. засудили до довічного ув'язнення за вбивства. Наприкінці серпня слідчі заявили, що засуджений може бути причетний до загалом 90 передчасних смертей у клініках. Таким висновкам передувало майже трирічне розслідування.

Прокуратура готується висунути екс-медбрату нові обвинувачення на початку 2018 року. Слідчі вважають, що більшості смертей пацієнтів можна було запобігти.

40-річний убивця робив пацієнтам, котрі перебували у відділені інтенсивної терапії, великі дози медикаментів. Це викликало в людей зупинку серця, порушення кровообігу та клінічну смерть. Медбрат намагався привести до тями "приспаних" пацієнтів, щоб створити собі образ "рятівника життів" серед колег. Повернути пацієнтів до життя йому не завжди вдавалося. На попередньому процесі екс-медбрат зізнався, що відповідальний за смерть близько 30 осіб.

Нагадаємо, у червні суд графства Ноттінгемшир в Великобританії винісвирок у кримінальній справі, порушеній стосовно 59-річного лікаря Іена Патерсона. Він визнаний винним в проведенні непотрібних операцій з видалення у пацієнтів частин тіла, в яких нібито можуть виникнути ракові утворення.