В Німеччині майже 16 млн людей на межі бідності

Людині загрожують злидні або ізоляція в одному з таких випадків: низький дохід, низький рівень зайнятості або значні матеріальні збитки в домогосподарстві

Майже кожній п'ятій людині в Німеччині - 19,7 відсотка населення - загрожує бідність або соціальна ізоляція.

Це майже 16 мільйонів людей, повідомило в середу, 7 листопада, Федеральне статистичне відомство в Вісбадені, пише DW. Загалом у країнах ЄС злидні та ізоляція загрожують 23,5 відсотка населення.

Оприлюднена статистика стосується 2016 року. Названі цифри - результати опитування "Життя в Європі", яке регулярно проводять у ЄС, пише інформагенція dpa.

Згідно з дослідженням, людині загрожують злидні або ізоляція в одному з таких випадків: низький дохід, низький рівень зайнятості або значні матеріальні збитки в домогосподарстві.

Громадянами, яким загрожують злидні, вважаються ті, хто заробляє менше 60 відсотків середнього доходу. У 2016 році в Німеччині цей показник становив 1064 євро на місяць для тих, хто мешкає наодинці. Для сімей із двома дітьми, молодшими 14 років, загроза бідності станом на торік означає заробляти менше 2234 євро на місяць. Дані стосуються так званого "нетто-доходу", тобто доходу, який люди отримують уже після відрахування податків.

Згідно з дослідженням, станом на 2016 рік 3,7 відсотка населення Німеччини зазнавали значних матеріальних труднощів. Такі респонденти не мали змоги сплачувати за оренду житла, гасити кредити, дозволити собі опалювати власне помешкання на достатньому рівні чи поїхати в однотижневу відпустку, додає агентство Reuters.

Нагадаємо, станом на кінець грудня 2016 року в Німеччині перебували 1,6 мільйона іноземців, які шукають у країні захисту.