В Німеччині протягом 2017 року відкрили 900 справ за підозрою у тероризмі
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Повідомляється, що кількість випадків тероризму в Німеччині зросла майже в чотири рази в порівнянні з минулим роком, коли прокурори відкрили близько 250 справ.
Відзначається, що кримінальні провадження ведуться не тільки щодо громадян Німеччини, але і щодо громадян Сирії, Афганістану чи Іраку, справи яких розглядаються судами, та за їх участі в терористичній організації "Ісламська держава" або інших радикальних групах, навіть без планування нападів у ФРН.
За інформацією Федерального управління по кримінальних справах, в Німеччині перебуває близько 700 радикальних ісламістів, які становлять загрозу безпеці і здатні здійснювати насильницькі напади.
Як повідомляв iPress.ua, вчора чоловік із ножем напав на людей у центрі Мюнхена (Німеччина) і багатьох поранив. Згодом поліція затримала нападника.
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