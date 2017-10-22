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В Німеччині протягом 2017 року відкрили 900 справ за підозрою у тероризмі

Кількість випадків тероризму в Німеччині зросла майже в чотири рази в порівнянні з минулим роком
Федеральна прокуратура Німеччини у 2017 році відкрила понад 900 карних справ, пов'язаних з тероризмом, у тому числі 800, які мають відношення до радикальних ісламістів.
В Німеччині протягом 2017 року відкрили 900 справ за підозрою у тероризмі Фото: VINCENT KESSLER / REUTERS

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що кількість випадків тероризму в Німеччині зросла майже в чотири рази в порівнянні з минулим роком, коли прокурори відкрили близько 250 справ.

Відзначається, що кримінальні провадження ведуться не тільки щодо громадян Німеччини, але і щодо громадян Сирії, Афганістану чи Іраку, справи яких розглядаються судами, та за їх участі в терористичній організації "Ісламська держава" або інших радикальних групах, навіть без планування нападів у ФРН.

За інформацією Федерального управління по кримінальних справах, в Німеччині перебуває близько 700 радикальних ісламістів, які становлять загрозу безпеці і здатні здійснювати насильницькі напади.

Як повідомляв iPress.ua, вчора чоловік із ножем напав на людей у центрі Мюнхена (Німеччина) і багатьох поранив. Згодом поліція затримала нападника.

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22 10 2017 16:30
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