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В Німеччині прирівняли Голодомор до Голокосту - Бундестаг голосуватиме за резолюцію

Депутати підготували позапартійну резолюцію, в якій висловлюються за визнання Голодомору геноцидом
В Німеччині прирівняли Голодомор до Голокосту - Бундестаг голосуватиме за резолюцію Фото: podrobnosti.ua

Німецький парламент наступного тижна голосуватиме за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на проєкт резолюції, пише ЄП.

Парламентарі від Соціал-демократичної партії, Зелених, Вільної демократичної партії, а також Християнсько-демократичного союзу підготували позапартійну резолюцію, в якій висловлюються за визнання Голодомору геноцидом.

Заява має бути обговорена і схвалена в Бундестазі в середу, 30 листопада.

 

"Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не лише її зерновиробничі регіони. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію", - йдеться у проєкті документа.

Насильницькою колективізацією радянське керівництво хотіло придушити селян та український спосіб життя, мову і культуру. Як зазначається у міжпартійному документі, примусовий голод також був спрямований на "політичне придушення української національної свідомості". Масові смерті від голоду не були наслідком неврожаю, а є відповідальністю політичного керівництва Радянського Союзу на чолі з Йосипом Сталіним. "Таким чином, Голодомор є злочином проти людства", - заявляють парламентарі.

"Голодомор припав на час наймасовіших злочинів проти людства на європейському континенті, жорстокість яких була немислимою до того часу. До них відносяться Голокост європейських євреїв в його історичній унікальності, військові злочини Вермахту і сплановане вбивство мільйонів невинних цивільних осіб в рамках расистської німецької війни на винищення на Сході, за які Німеччина несе історичну відповідальність" – йдеться у проєкті резолюції.

Депутати закликають федеральний уряд пам'ятати про жертв Голодомору та сприяти його міжнародному розголосу - наприклад, через освітні пропозиції. Уряд також має протидіяти "будь-яким спробам запуску односторонніх російських історичних наративів". Крім того, парламентарі проводять лінію від минулого до сьогодення розтерзаної війною України і закликають до підтримки - "політичної, фінансової, гуманітарної та військової".

 
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25 11 2022 13:27
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